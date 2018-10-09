قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء الترسانة في كأس مصر

ضربت الإصابات صفوف نادي الأهلي قبل مباراة الترسانة غدًا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.









ويعاني النادي الأهلي من الإصابات المختلفة في الفترة الأخيرة وتمثلت في علي معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وحسام عاشور وصلاح محسن ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وجونيور أجايي وميدو جابر وعمرو السولية.









ويخضع سعد الدين سمير ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وميدو جابر وعمرو السولية لاختبار طبي اليوم لتحديد موقفهم من العودة إلى المشاركة في المباريات.







