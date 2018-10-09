ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء الترسانة في كأس مصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:13 م
قائمة إصابات الأهلي قبل لقاء الترسانة في كأس مصر
إصابات الأهلي
طباعة
علي نبوي
 
ضربت الإصابات صفوف نادي الأهلي قبل مباراة الترسانة غدًا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.


ويعاني النادي الأهلي من الإصابات المختلفة في الفترة الأخيرة وتمثلت في علي معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وحسام عاشور وصلاح محسن ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وجونيور أجايي وميدو جابر وعمرو السولية.


ويخضع سعد الدين سمير ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وميدو جابر وعمرو السولية لاختبار طبي اليوم لتحديد موقفهم من العودة إلى المشاركة في المباريات.


المزيد عن: مباراة الاهلي والترسانة قائمة اصابات الاهلي الاهلي اصابات الاهلي امام الترسانة اصابات الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 1:45:33 PM