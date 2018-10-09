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مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة 0.52% بمنتصف التعاملات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة 0.52% بمنتصف التعاملات
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نيفين سمير
 
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم ، الثلاثاء فيما عدا مؤشر"إيجي 70"  مدعومة بمشتريات المصريين والعرب

وربح رأس المال السوقى نحو 2.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 760.9 مليار جنيه مقابل نحو 758,2  مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضية.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.52% ليصل عند مستوى   13674.82 نقطة، وتراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.03% محققًا مستوى      690.45 نقطة,  وارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.07% محققا مستوى   1737.01  نقطة.
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