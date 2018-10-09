صراع شرس بين برشلونة ومانشستر سيتي لخطف نجم ليون

دخل فريق برشلونة الإسباني في منافسة شرسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، للحصول على خدمات تانجي ندومبيلي لاعب ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة معجب بأداء "ندومبيلي"، الذي استدعي مؤخرًا للمنتخب الفرنسي للمرة الأولى.





واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ومانشستر سيتي يحاولان التعاقد مع لاعب وسط مدافع بمواصفات ندومبيلي، خاصة أن مركزه يعد الأكثر طلبًا في العالم حاليًا.





وتميز ندومبيلي في ليون خلال الموسم الماضي، خاصة في استرداد الكرة من المنافس، ولذلك وصفه الكثير بأنه شبيه لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ونجولو كانتي لاعب تشيلسي.





وكان ليون قد تعاقد مع ندومبيلي مقابل 10 ملايين يورو من أميان الفرنسي، لكن برشلونة ومانشستر سيتي يدركان أنهما سيدفعان الكثير من المال، من أجل الظفر بخدماته.



