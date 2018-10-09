واقعة سيرينا تمهد لقرار جديد في بطولة أستراليا المفتوحة

يدرس منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس حسم مسألة السماح للمدربين بإعطاء تعليمات للاعبين خلال مباريات البطولة في محاولة، لإنهاء الجدل بعد مخالفة سيرينا ويليامز للوائح في نهائي أمريكا المفتوحة.





واحتسب الحكم كارلوس راموس مخالفة ضد سيرينا بعد أن شاهد مدربها باتريك مراد أوغلو وهو يعطي إشارة لها باليد، ليطالبها بالاقتراب من الشبكة خلال مواجهة اليابانية نعومي أوساكا.





وبعد خصم نقطة من سيرينا كسرت اللاعبة الأمريكية المخضرمة مضربها ثم عوقبت بخسارة شوط كامل لتهاجم الحكم ووصفته بأنه "سارق".





ولا يسمح للمدربين بإعطاء توجيهات خلال البطولات الأربع الكبرى، لكن يسمح بذلك في بطولات أخرى تابعة لرابطة اللاعبات المحترفات في أوقات محددة، بينما تمنع نصائح المدربين في كل مباريات الرجال.





وقال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنه سيطالب مسؤولي اللعبة بحسم موقف المدربين خلال مباريات البطولة، مشيرا إلى أنه يتعاون مع الجهات المعنية لإيضاح القواعد.





وأبلغ الصحفيين خلال حدث ترويجي لنسخة العام المقبل من أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك "نتشاور مع الجهات المعنية العالمية مثل رابطتي اللاعبين واللاعبات والاتحاد الدولي للتنس ومسؤولي البطولات الأربع الكبرى للبت في مسألة تعاملنا مع التدريب".





وأضاف "أعتقد أنه من المهم حقا أن يتجنب المشجعون واللاعبون أي حيرة أو ارتباك لذا نأمل في الأسابيع المقبلة أن نتمكن من إصدار قرار من جانبنا".





وأشار تايلي إلى أن مجموع جوائز بطولة 2019 سيزيد بنسبة 10%، ليصبح 60.5 مليون دولار أسترالي (42.81 مليون دولار).



