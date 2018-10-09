فلومينينسي يسحق بارانا في الدوري البرازيلي

تغلب فلومينينسي، على نظيره بارانا، برباعية دون رد، أمس الإثنين، في إطار الجولة الـ 28 من عمر الدوري البرازيلي.





ورفع فلومينينسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بارانا عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير.





وأنهى فلومينينسي، الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما جادسون وريتشارد كانديدو كويلهو، في الدقيقتين 35 و41.





وفي الشوط الثاني، أضاف جادسون، الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 48، ثم اختتم زميله لوسيانو دا روتشا، التسجيل بالهدف الرابع لفلومينينسي في الدقيقة 86.



