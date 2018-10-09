مدير مكافحة الأسلحة: الذخيرة تشكل جميع أعمال العنف الإرهابي والجنائي

قال اللواء محمود عبودي مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة، الأسلحة تشكل جميع أنواع العنف الإرهابية والجنائية على حد سواء، ومن ثم نتصدى لها، حيث صدر قرار بإنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة وكانت تابعة للأمن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف العبودي في كلمه له، أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرق عديدة منها التهريب الداخلي، ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبر رافداً لهذه الجريمة.

وتابع، وضعنا خطط أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها، ونتعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر.

وأشار، إلى أن النيابة العامة تبذل جهود كبيرة للتصدي لهذه الجرائم، لافتا إلى أن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة وتدرجت في الأحكام وصولا للإعدام، وأن بعض مهربي السلاح يسعون للحصول على ربح، وهو الأمر الذي يستلزم إلى النظر للتشريع وتغليظ للعقوبة على المهربين.

وعقدت فاعليات المؤتمر الأول لرؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة بالعباسية تحت شعار "جرائم السلاح وإشكاليات المواجهة وآليات تطويرها"، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويشارك في الفاعليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول الوزيرلقطاع الحريمة المنظمة، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بالمحافظات.