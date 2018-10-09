المركز القومي للمسرح يفتح باب المشاركة فى مسابقة التأليف

يستقبل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يوميا، المتقدمين لمسابقة التأليف المسرحي "الإنتماء الوطني"، بعد مد فترة التقدم حتى 30 نوفمبر 2018، بمقر المركز الكائن بـ9 شارع حسن صبري بالزمالك.

يذكر أن الفائز بالمركز الأول سيمنح مبلغ 15000 جنيه، والمركز الثاني 12000 جنيه، والثالث 10000 جنيه، كما تتضمن شروط المسابقة أن يكون النص معُبرًا عن الانتماء الوطني، على سبيل المثال إحدى بطولات الجيش المصري منذ عصر الفراعنة وحتى الآن في الدفاع عن أرض مصر، تاريخ وبطولات الزعماء الوطنيين ودورهم في النضال، البطولات والتضحيات التي تقدمها مصر (شعب، جيش، شرطة) في مواجهة الإرهاب، العلماء المصريون الذين رفعوا اسم مصر عالياً، وخدموا مجتمعهم والبشرية من خلال العلم، سواء داخل مصر أو خارجها.

ويجرى التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، على أن يرفق مع النص ملخص عام لفكرة العمل فيما لا يزيد عن صفحة واحدة مع كتابة اسم العمل والمؤلف على الغلاف فقط ويمنع كتابته فى الصفحات الداخلية، ويكون النص المرشح للمسابقة جديدًا، لم يسبق فوزه فى مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره بأية وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحي.

وأخيرًا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الحق في نشر النصوص الفائزة ضمن مطبوعاته لمدة خمس سنوات، ولا يحق لأصحاب النصوص الفائزة أو أي جهة أخرى نشر هذه النصوص إلا بعد مرور هذه المدة، والتي تبدأ بإعلان نتائج المسابقة كما لا يحق للمتسابق استرداد النسخ المُقدمة سواء فازت أو لم تفز.

وتتضمن إجراءات المسابقة تقدم المتسابق بـ6 نسخ ورقية مقاس A4، ونسخة إلكترونية على CD.

تقديم كل متسابق صورة من بطاقة الرقم القومي مع سيرة ذاتية مختصرة لإدارة المسابقة، موضحاً بها طريقة التواصل (العنوان بالكامل، أرقام التليفونات، الإيميل).

لجنة التحكيم قراراتها نهائية.

تقديم الجوائز للفائزين في احتفالية كبرى يقيمها المركز القومي للمسرح بمناسبة أعياد النصر خلال شهر ديسمبر.