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تيجري يتخطى إستوديانتس في الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
تيجري يتخطى إستوديانتس في الدوري الأرجنتيني
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متابعات
 
حقق تيجري، انتصارًا صعبًا في الدوري الأرجنتيني الممتاز، وتغلب على ضيفه إستوديانتس لابلاتا بهدف نظيف، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.

ورفع تيجري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد إستوديانتس لابلاتا عند 5 نقاط في المركز الثاني والعشرين. 

وحقق تيجري، انتصاره عبر النيران الصديقة، حيث جاء هدف الفوز للفريق، في الدقيقة 49، حمل توقيع فاكوندو سانشيز، لاعب لابلاتا، بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب كولون على نيولز أولد بويز، بهدف نظيف، ليرفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد أولد بويز عند 5 نقاط، في المركز الثالث والعشرين.

وسجل توماس شاتكالاي، هدف الفوز لكولون في الدقيقة 36، من المباراة التي شهدت أيضًا طرد زميله جونزالو إيسكوبار، في الدقيقة 84.

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