اسعار الدولار اليوم 9-10-2018 في مصر

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليسجل في بنك كريدي أجريكول سعر 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.