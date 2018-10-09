فرانس فوتبول: محمد صلاح أمامه فرصة للتواجد بين الكبار





تحدثت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية.





وقالت فرانس فوتبول إن المصري محمد صلاح ينضم لأول مرة لقائمة الثلاثين المرشحة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.





وأضافت المجلة الفرنسية أن صلاح، أمام فرصة جيدة للتواجد بين الكبار، حيث أن "مو" سبقه 17 لاعبا إفريقيا في صراع الجائزة لعل أبرزهم الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو اللذان تواجدا في القائمة 8 مرات، والليبيري جورج ويا الذي فاز بها مرة واحدة عام 1995.





وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 3 ديسمبر القادم في حفل يقام بمقر الجريدة في باريس الفرنسية.



