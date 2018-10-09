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بريطانيا تحذر من الاستهانة بخطر القرصنة الروسية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
بريطانيا تحذر من الاستهانة بخطر القرصنة الروسية
وزير الأمن البريطاني
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خاطر عبادة
 

قال وزير الأمن البريطاني "بن والاس" اليوم الثلاثاء، إنّ الإخفاقات الأخيرة التي ارتكبتها الاستخبارات العسكرية الروسية جعلت من السهل السخرية من جواسيسها، لكن ينبغي على الغرب ألا يقلل من شأن مهارات أجهزة التجسس التي كان يملكها الكرملين في يوم من الأيام.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، اتهم الغرب وكالة المخابرات العسكرية الروسية بادارة ما وصفته بحملة قرصنة عالمية مستهدفة مؤسسات من هيئات مكافحة المنشطات الرياضية لشركة طاقة نووية ومراصد الأسلحة الكيماوية

 

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