إطلاق فيلم "Hunter Killer" لـ جيرارد باتلر من السعودية.. الليلة

يزور النجم العالمي جيرارد باتلر، اليوم الثلاثاء، مدينة الرياض والتي يزورها للمرة الأولى، وذلك لإطلاق عروض فيلمه الجديد "Hunter Killer"، بدور السينما السعودية وذلك في حفل ضخم تنظمه شركة "إيجل فيلمز" في مجمع صالات "فوكس سينما" في مول الرياض بارك.

كما يزور النجم العالمي جيرارد باتلر المجلس السعودي للأفلام التابع لهيئة الثقافة السعودية ويتضمن برنامج الزيارة "ماستر كلاس"، وسيقدمه منتج الفيلم جيفري جرينستن.