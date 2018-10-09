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محمد صلاح يتصدر استفتاء فرانس فوتبول لاقتناص الكرة الذهبية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:22 ص
محمد صلاح يتصدر استفتاء فرانس فوتبول لاقتناص الكرة الذهبية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

تصدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" غير الرسمي للفوز بالكرة الذهبية عام 2018.

 

وتُمنح الجائزة وفقا لثلاثة معايير وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

 

وفتحت فرانس فوتبول فتحت عبر موقعها الرسمي تصويتًا غير رسمي للجماهير من أجل اختيار الذي يستحق حصد الجائزة.

 

وجاء محمد صلاح في صدارة القائمة غير الرسمية بنسبة تفوق النصف وتحديدًا (60%) من أصوات الجماهير، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (18%)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (7%).

 

 

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