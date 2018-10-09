تعرف على منافسات المصريين اليوم بأولمبياد الأرجنتين
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:25 صدينا نبيل
تواصل البعثة المصرية اليوم الثلاثاء منافساتها لليوم الثالث في أولمبياد الشباب بالأرجنتين و التي يشارك فيها 68 لاعبًا مصريًا في 23 لعبة مختلفة .
وينافس اللاعبون المصريون اليوم في ألعاب السلاح و الجودو و السباحة و تنس الطاولة و الكرة الشاطئية و الشراع و التجديف و الجمباز الفني و الفروسية و الريشة الطائرة و التايكوندو، وتختتم المنافسات بمواجهة مصر و بنما في كرة الصالات.
وفيما يلي جدول منافسات المصريين كاملًا اليوم:
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