تعرف على منافسات المصريين اليوم بأولمبياد الأرجنتين

تواصل البعثة المصرية اليوم الثلاثاء منافساتها لليوم الثالث في أولمبياد الشباب بالأرجنتين و التي يشارك فيها 68 لاعبًا مصريًا في 23 لعبة مختلفة .





وينافس اللاعبون المصريون اليوم في ألعاب السلاح و الجودو و السباحة و تنس الطاولة و الكرة الشاطئية و الشراع و التجديف و الجمباز الفني و الفروسية و الريشة الطائرة و التايكوندو، وتختتم المنافسات بمواجهة مصر و بنما في كرة الصالات.





وفيما يلي جدول منافسات المصريين كاملًا اليوم: