عاجل.. السعودية تعلن عن أعضاء المجلس الاستشاري لـ"مشروع نيوم"

أعلنت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع نيوم، والذي يضم خبراء عالميين من قطاعات مختلفة.





وسيقدم المجلس الاستشاري لمشروع نيوم الأفكار والرؤى والمشورة.

وقد احتضنت نيويورك الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمشروع.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد وصف مشروع نيوم الضخم على ساحل البحر الأحمر، بأنه بمثابة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة. لذا فإن البلدة الأولى في المنطقة التي نسميها "نيوم ريفيرا" ستكون موجودة في العام 2020.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن هناك أكثر من 12 مدينة أو بلدة صغيرة متاخمة للبحر، وغيرها ست أو سبع بلدات، بعضها في الوادي وبعضها في الجبال، ومنطقة صناعية ضخمة، وميناء ضخم، وثلاثة مطارات، ومطار دولي كبير. لذلك هناك الكثير من المشاريع المختلفة الضخمة في نيوم.

ومشروع "نيوم" هو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات.

وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.

ويقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2.

ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث يمر بالبحر الأحمر حوالي 10% من حركة التجارة العالمية، ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وتقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن.



