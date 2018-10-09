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دراسة أمريكية: ارتفاع عدد ضحايا السيلفى إلى 259 قتيلا فى 6 سنوات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
دراسة أمريكية: ارتفاع عدد ضحايا السيلفى إلى 259 قتيلا فى 6 سنوات
جراند كانيون- كولورادو
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خاطر عبادة
 

أكدّت دراسة أجراها باحثون في الولايات المتحدة، أنّ محاولة التقاط صورة مثالية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قد تؤدي إلى الموت.


 ورصدت الدراسة أنّ 259 شخصًا لقوا حتفهم بين عامي 2011 و2017 بحثًا عن الصورة المثالية فى مناطق تبدو خطيرة، حيث أوصت بإنشاء "مناطق محظورة للصور الذاتية" في أخطر الأماكن على كوكب الأرض لهذه الممارسات، مثل الجبال أو ناطحات السحاب أو البحيرات.


 وفي هذه الأماكن وقعت العديد من الوفيات الواردة في التقرير، من "جراند كانيون" في كولورادو الأمريكية إلى بركان ثوري، أو مسار قطار، إلى أطول برج في كوالا لمبور، وهو أكثر الوجهات السياحية إثارة وخطورة، والتي توفي فيها العديد من الأشخاص، وفقاً لصحيفة "ال موندو" الإسبانية اليوم.

 

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