ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تألق النقاز وكاسونجو يفجر أزمة في الزمالك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:21 ص
تألق النقاز وكاسونجو يفجر أزمة في الزمالك
طباعة
الفجر الرياضي
 
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قبل التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تألق الثنائي التونسي حمدي النقاز والكونغولي كاسونجو. 
 
وسيكون أمام الزمالك الاستغناء عن أحد اللاعبين الأفارقة المتواجدين في القائمة من أجل ضم مهاجم سوبر في يناير المقبل.

وكان الزمالك يفاضل بين رحيل  حمدي النقاز أو كابونجو كاسونجو في ظل تمسك الجميع باستمرار التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد.

ومع تألق النقاز وكاسونجو في الفترة الماضية تألق بات الأمر صعبا في الزمالك لاختيار اللاعب الإفريقي الراحل في يناير المقبل.
المزيد عن: كاسونجو رياضة النقاز الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 12:00:00 PM