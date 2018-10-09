تألق النقاز وكاسونجو يفجر أزمة في الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قبل التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تألق الثنائي التونسي حمدي النقاز والكونغولي كاسونجو.

وسيكون أمام الزمالك الاستغناء عن أحد اللاعبين الأفارقة المتواجدين في القائمة من أجل ضم مهاجم سوبر في يناير المقبل.





وكان الزمالك يفاضل بين رحيل حمدي النقاز أو كابونجو كاسونجو في ظل تمسك الجميع باستمرار التونسي فرجاني ساسي والمغربي حميد أحداد.





ومع تألق النقاز وكاسونجو في الفترة الماضية تألق بات الأمر صعبا في الزمالك لاختيار اللاعب الإفريقي الراحل في يناير المقبل.