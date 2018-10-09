محافظ أسيوط يعلن حل مشكلة محطة مياه "صدفا – الغنايم" المرشحة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وضع الحلول العاجلة لحل مشكلة محطة مياه "صدفا – الغنايم " المرشحة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والشركة المنفذة من خلال شراء وتركيب محبس جديد فى موعد اقصاه 23 أكتوبر من الشهر الجارى كحل عاجل على أن يتم البدء فى تخصيص قطعة أرض لعمل بوستر لتقوية المياه بالمحطة لتغذى جميع قرى مركز الغنايم وحل مشكلة ضعف المياه لافتا الى انه تم الاتفاق على حل مشكلة محطة مياه ساحل سليم – البدارى المرشحة.





وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع حل مشكلة محطة مياه "صدفا – الغنايم " المرشحة وبعض محطات مياه الشرب بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ومحمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس عاطف المهدى مدير عام الادارة الفنية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم وعمر الشافعى رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس محمد طه نائب رئيس قطاع أسيوط بشركة المقاولون العرب .





وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة التنفيذ الفعلى لاعمال التشغيل الكلى لمحطات مياه الشرب بالمراكز وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها لنهو تلك الاعمال فى مواعيدها المحددة والمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وإيجاد الحلول العاجلة لمشروعات محطة مياه منفلوط المرشحة ومحطة مياه الطوابية والذى تم تسليمهم ابتدائيا وجارى التغلب على بعض الملاحظات ومعوقات التشغيل الكلى .





ومن ناحيته، أشار المهندس محمد صلاح الى ان مشروع محطة مياه صدفا – الغنايم المرشحة تم استلامه وتشغيله فى 12 يونيو 2016 ليخدم مركزى صدفا والغنايم ولكنه المحطة تعانى من بعض الملاحظات الجارى التغلب عليها بالتنسيق مع الهيئة القومية والشركة المنفذة من خلال حل عاجل بتركيب محبس للمحطة فى موعد أقصاه 23 أكتوبر الجارى وحل نهائى بتخصيص قطعة أرض لإقامة خزان أرضي "بوستر" عليها لتقوية المياه بمركز الغنايم.





وتابع أنه تم استلام مشروع محطة مياه منفلوط المرشحة فى 2012 إبتدائيا وتعانى بعض الملاحظات فى التصميم الذى أثر على تشغيلها بنصف قوتها وجارى توفير التمويل اللازم خلال 3 شهور ليتم البدء فى تلافى تلك الملاحظات بالتنسيق مع الشركة المنفذة لافتا الى ان مشروع محطة مياه الطوابية تم تسليمه ابتدائيا فى 26 ابريل 2012 وجارى ايجاد الحلول العاجلة لواجهة بعض الملاحظات بالمحطة بالاضافة الى حل مشكلة الاطماء بمحطة مياه ساحل سليم – البدارى المرشحة من خلال إنشاء مروجات إضافية خلال 30 يوم لحل مشاكل المحطة لتغطى جميع قرى المركزين.