ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"فينجر" مطلوب لتدريب بايرن ميونيخ

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
فينجر مطلوب لتدريب بايرن ميونيخ
فينجر
طباعة
وكالات
 

 

دخل آرسين فينجر المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي دائرة المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الألماني.

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن فينجر بات من المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونيخ، بعد تدهور نتائجه في الدوري الألماني، على يد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

 

وتراجع بايرن ميونيخ، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة.

 

وكشفت عن أن بايرن ميونيخ يبحث عن بديل مميز لمدربه الكرواتي، الذي قاد الفريق إلى نتائج سلبية في الأسابيع الأخيرة.

 

 

المزيد عن: فينجر ‏بايرن ميونيخ ارسين فينجر ارسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 10:20:25 AM