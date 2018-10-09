"فينجر" مطلوب لتدريب بايرن ميونيخ

دخل آرسين فينجر المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي دائرة المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن فينجر بات من المرشحين لتولي تدريب بايرن ميونيخ، بعد تدهور نتائجه في الدوري الألماني، على يد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وتراجع بايرن ميونيخ، إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة.

وكشفت عن أن بايرن ميونيخ يبحث عن بديل مميز لمدربه الكرواتي، الذي قاد الفريق إلى نتائج سلبية في الأسابيع الأخيرة.