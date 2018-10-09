عاجل.. انقطاع الإنترنت حول العالم ابتداءا من الخميس المقبل

حذرت منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم من انقطاعات الإنترنت التي قد تحدث بعد 11 أكتوبر.





وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي: "مع قيام منظمة ICANN بإستعداداتها، وللمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلًا لأجل مساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يتوقعوه".





وأضافت أنه قد يواجه بعض مستخدمي الإنترنت صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة "فشل الخادم" أو أخطاء (SERVFAIL).





هذا وقد ظهرت مفاتيح التشفير في عام 2010، يجب أن يتم تغيير المفاتيح كل خمس سنوات، ولكن تم تأجيلها في عام 2015 بسبب عدم استعداد مقدمي الخدمة.



