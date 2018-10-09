بوسي تنجو من الحبس بـ"5 مليون جنيه".. تعرف على التفاصيل

تدخل المنتج أحمد السبكي، لانقاذ الفنانة بوسي، بعد أن صدر ضدها حكم بالحبس "سبع سنوات" في قضية شيكان بدون رصيد، أقامها ضدها طليقها.





وتوصلت الجلسة العرفية التي عقدت برعاية "السبكي" إلى دفع مبلغ خمسة مليون جنيه لطليقها نظير تنازله عن القضية.





يذكر أن بوسي كان صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 7 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المسجلتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المسجلة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.



