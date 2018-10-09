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إزالة الإشغالات بـ 8 مناطق في الجيزة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
إزالة الإشغالات بـ 8 مناطق في الجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز العجوزة، العمرانية، الدقي، الأهرام، أوسيم، المنطقة الأثرية، أول أكتوبر، ومركز شرطة أبو النمرس.


وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، وإعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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