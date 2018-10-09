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ضبط 5468 قرص مخدر في مداهمات أمنية بالصف

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
ضبط 5468 قرص مخدر في مداهمات أمنية بالصف
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة الصف. 


وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 20 جرام هروين، 540 جرام حشيش، 1270 جرام استروكس، 5468 قرص مخدر، 2 طبنجة، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 22 طلقة مختلفة الأعيرة، وتحرير عدة مخالفات مرورية. 


كما تم تنفيذ 294 حكم قضائي، 2 مراقب هارب، 3 ضبط واحضار جنائي، كما تم إزالة العديد من الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات.


ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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