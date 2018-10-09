عاجل.. نشوب حريق في برج الكهرباء بالعباسية

شبّ منذ قليل، حريق بمبنى كهرباء الريف بمنطقة العباسية، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق.





ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالقاهرة يفيد بنشوب حريق بمبنى كهرباء الريف بمنطقة العباسية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث تسبَّب في حالة من الذعر بين المواطنين والموظفين داخل المبنى، وتحاول الأن القوات السيطرة على الحريق





سنوافيكم بالتفاصيل..