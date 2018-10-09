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إجلاء 10 آلاف شخص عقب انفجارات مستودع ذخيرة بأوكرانيا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
إجلاء 10 آلاف شخص عقب انفجارات مستودع ذخيرة بأوكرانيا
انفجار مستودع ذخيرة بأوكرانيا
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وكالات
 

أعلن مسئولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء نحو عشرة آلاف شخص عقب اندلاع حريق ووقوع انفجارات فى مستودع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع على بعد 176 كيلومترا (109 أميال) شرق العاصمة "كييف".

 

 وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الانفجارات حادثا أم عملا تخريبيا.

 

من جانبها، قالت خدمات الطوارىء- فى بيان لها- أنه تم إغلاق المجال الجوى فضلا عن تعليق وسائل النقل البرى والسكك الحديدية، مشيرة إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية توجه إلى موقع الحادث.

 

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