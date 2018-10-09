القوات اليمنية تسيطر على معسكرات تدريبية للحوثيين جنوب الجراحي

أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي، سيطرت اليوم الأثنين، على عدد من المواقع الإستراتيجية ومعسكرات التدريب التابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة .

وأضاف المصدر، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع استراتيجية كانت ميليشيا الحوثي تتخذها معسكرات تدريب جنوب شرق مديرية الجراحي.

وأكد المصدر بأن قوات الجيش الوطني كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة، فيما دمر طيران التحالف مخازن أسلحة وآليات عسكرية كانت تخفيها الميليشيات في أوساط المزارع.