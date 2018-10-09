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تامر حسني يواصل نجاحه بكليب "عيش بشوقك"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
تامر حسني يواصل نجاحه بكليب عيش بشوقك
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الفجر الفني
 
يعيش النجم تامر حسني نجاح ألبومه الجديد "عيش بشوقك" الذي يحافظ على الصدارة منذ طرحه في الأسواق.

وحصد فيديو كليب أغنية عنوان الألبوم "عيش بشوقك" أكثر من 45 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحه عبر قناة تامر حسني الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات، محققًا به نجم الجيل إنجازًا رقميًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الحافلة بالنجاحات غير المسبوقة.

ويحافظ كليب "عيش بشوقك" منذ إطلاقه على صدارة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع "يوتيوب" (Trending Videos) في مختلف أنحاء الوطن العربي.

الجدير ذكره أن أغنية "عيش بشوقك" هي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهاني محروس، أمّا العمل المصوّر فهو من اخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة تامر حسني الخاصة TH PRODUCTION.
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