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حجز محاكمة المتهمين في قضية "احتكار الدواجن" لـ4 ديسمبر للحكم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
حجز محاكمة المتهمين في قضية احتكار الدواجن لـ4 ديسمبر للحكم
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
حجزت المحكمة الاقتصادية نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار الدواجن" إلى جلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسعة من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الإقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.


حيث إن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.


والجدير بالذكر أن قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.
المزيد عن: محمة كتكوت تسمين دواجن اخبار الحوادث
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