حجز محاكمة المتهمين في قضية "احتكار الدواجن" لـ4 ديسمبر للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار الدواجن" إلى جلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.





كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسعة من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الإقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.









حيث إن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.







