أحمد سليمان: مؤتمر الإفتاء العالمي تجديد في عمق الخطاب الديني

قال الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التجديد في الفتوى هو تجديد في عمق الخطاب الديني، فالفتوى الرشيدة تعبر بجلاء عن عالمية الدين الإسلامي الحنيف وصلاحيته لكل زمان ومكان.





وطالب "سليمان"، المؤتمر العالمي للفتوى، بأن يؤسس لمنظومة معيارية جديدة لجودة الفتوى، من خلال إنشاء "كيان عالمي لمعايير جودة الفتوى"، بحيث يكون هناك محكات معيارية يتلزم بها المفتون وأمناء الفتوى في كل مكان من العالم، وهذا لا يعني توحيد الفتوى؛ إذ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والسياق، ولكن يعني الاتفاق على معايير مشتركة تضمن وجود حد معين من معايير جودة الفتوى، وحتى لا ينحرف مَن يتصدى للإفتاء أو يتطرف أو يبتعد عن جادة الصواب، وحينها سنقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي توظف الدين من أجل أغراضهم الدنيئة.





وأشأد بجهود دار الإفتاء المصرية في الفترة الماضية والتي تشهد حراكًا علميًّا وعمليًّا وفكريًّا وفنيًّا فريدًا في شتى جوانب العملية الإفتائية، بفضل الفلسفة التي انتهجتها دار الإفتاء منذ عدة أعوام، وتمثلت في انتقاء أمناء الفتوى من أنبغ نوابغ خريجي الكليات الشرعية، وتدريبهم بأحدث أساليب التدريب ومنهجياته، وتدريبهم في المستشفيات وعلى أيدي كبار الأساتذة والأطباء ومعايشتهم لهم من أجل فهم دقائق وتفاصيل القضايا الطبية والمستجدات العلمية في المجال الطبي، وأيضا التدريب على أيدي المتخصصين لفهم دقائق المستجدات الاقتصادية، والمستجدات الاجتماعية، وكذلك التدريب على المعاملات البنكية في البنوك من خلال خبراء المال لفهم دقائق هذه المعاملات .





وتابع أن ما تفعله دار الإفتاء جعلها تتبوأ المكانة السامقة بها بين دُور الإفتاء في العالم الإسلامي، في تقديم الفتاوى النابهة التي تبرز عظمة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، وتحقق المصالح العامة، وتقف بالمرصاد ضد فتاوى التكفيريين وتفندها، ومن ثم الوقوف في وجه التشدد والمتشددين، وأيضا الوقوف في وجه الانحلال.





وتعقد الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بقيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مؤتمرها هذا العام بعنوان (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق) في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.



