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نوال الكويتية تنضم إلى المجلس الإستشاري لجائزة المرأة العربية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:42 ص
نوال الكويتية تنضم إلى المجلس الإستشاري لجائزة المرأة العربية
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الفجر الفني
 

انضمت الفنانة نوال الكويتية، رسميًا إلى المجلس الإستشاري لجائزة المرأة العربية لعام 2018.

وأعلنت "لندن العربية" التي تتولى إدارة جائزة المرأة العربية انضمام نوال الكويتية كعضو في المجلس الإستشاري لهذا العام عبر الصفحات الرسمية للمؤسسة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونوهت إدارة "لندن العربية" إلى الدّور المهم الذي تلعبه نوال الكويتية في المجتمع العربي، حيث تُعبر مثالًا لجميع النساء العربيات من خلال فنها الراقي وشخصيتها المرموقة، فجاء في بيان المؤسسة: "يشرفنا في مؤسسة لندن العربية وجائزة المرأة العربية انضمام قيثارة الخليج الفنانة والأيقونة الموسيقية نوال الكويتية إلى المجلس الاستشاري لعام 2018".

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