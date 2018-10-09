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مباحث التموين تضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:46 ص
مباحث التموين تضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة
ارشيفيه
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت في ضبط 14 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 إدارة منشأة بدون ترخيص، 13 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 1 تجمع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم.


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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