بتمويل إماراتي... إطلاق مشروع الزي والحقيبة المدرسية في اليمن

أطلق وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الله سالم لملس اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن "مشروع الزي و الحقيبة المدرسية" بخمس محافظات هي: عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها في المدن اليمنية المحررة بوصفها الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

وأكد وزير التربية والتعليم اليمني خلال حفل الإطلاق - الذي حضره ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المهندس سعيد آل علي - أن هذا المشروع المهم سيخفف من معاناة أولياء أمور الطلاب في ظل الصعوبات المعيشية التي يكابدها اليمنيون.

من جانبه، نوه المهندس سعيد آل علي إلى أهمية هذا المشروع الإنساني، خاصة مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد في اليمن بهدف تخفيف النفقات الدراسية على الأسر اليمنية المعوزة.