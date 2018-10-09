بعد رفع العقوبات.. الكاميرات ترصد سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة

التقطت عدسات الكاميرا أحدث التغييرات التي طرأت على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد أن قطع عزلته الدولية وأبدى موافقته المبدئية على تفكيك برنامجه النووي والصاروخي.

فقد سجلت الكاميرات اللحظة التي ترجل فيها كيم من "سيارته الجديدة" لمصافحة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي حل ضيفا عبى بيونغيانغ، الأحد الماضي.

ويبدو أن سيارة رولز رويس الجديدة، سوداء اللون، التي أقلت كيم لمقر إقامة بومبيو هي الأحدث في أسطول سيارات كيم الذي يحيط الغموض تفاصيل حياته.

وانتشرت صور شعار رولز رويس على عجلات سيارة كيم على موقع الإنترنت، بينما ظهرت السيارة نفسها في مقطع مصور يسجل اللحظة التي دخل فيها كيم إلى مقر إقامة بومبيو الذي يناقش السماح بتفتيش المواقع النووية والصاروخية.