الأمن الروسي يلقي القبض على أشخاص بحوزتهم عبوات ناسفة في مدن روسية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه ألقى القبض على 3 مجرمين في مدينتي سان بطرسبورج وبيتروزافودسك كان بحوزتهم 36 عبوة ناسفة وأسلحة وذخائر.

وجاء في البيان: "جهاز الأمن الفدرالي لروسيا الاتحادية أوقف نشاط مجموعة إجرامية تورطت في تصنيع وبيع عبوات ناسفة بدائية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر".

وأشار البيان الى أنه بنتيجة أعمال البحث والتحري "تم مصادرة 36 عبوة ناسفة، وأكثر من 1300 غرام من مادة متفجرة ومكوناتها، و19 قطعة سلاح ناري (مسدسات بي ام، ليوغير وغيرها)، وبندقية موسين، وبنادق قصيرة، و1400 طلقة، وقنبلتين يدويتين، وأكثر من 100 أجزاء الأسلحة ومعدات لصيانتها".