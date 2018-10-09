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ضبط 110 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:34 ص
ضبط 110 مخالفة رادار في حملات مرورية بالجيزة
مخالفة رادار
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية. 


وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 2410 مخالفة انتظار خاطئ، 36 بدون قيادة، 19 بدون تسيير، 41 سحب دراجة بخارية، 1987 متنوع، 2144 نـمــوذج 125، 85 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 110 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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