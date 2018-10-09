بيكلي وماو ينضمان لمعسكرات أثيوبيا وتنزانيا

كشف حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت عن سفر الثنائي شيملس بيكلي وحمدي ماو للإنضمام لمنتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.





ينضم بيكلي لمنتخب أثيوبيا الذي يخوض لقائين أمام منتخب كينيا في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية.





بينما انضم حميد ماو لمنتخب تنزانيا الذي يواجه كاب فردي ضمن مباريات نفس الجولة.





يعتبر الثنائي بيكلي وماو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليهم الجهاز الفني بقيادة طارق يحي المدير الفني للفريق.





يغيب بيكلي وماو عن مواجهة بتروجت في دور ال32 لكأس مصر المقرر لها غدا أمام فريق مركز شباب تلا والتي ستقام على إستاد السويس الجديد.