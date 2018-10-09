ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بيكلي وماو ينضمان لمعسكرات أثيوبيا وتنزانيا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
بيكلي وماو ينضمان لمعسكرات أثيوبيا وتنزانيا
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت عن سفر الثنائي شيملس بيكلي وحمدي ماو للإنضمام لمنتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.


ينضم بيكلي لمنتخب أثيوبيا الذي يخوض لقائين أمام منتخب كينيا في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية.


بينما انضم حميد ماو لمنتخب تنزانيا الذي يواجه كاب فردي ضمن مباريات نفس الجولة.


يعتبر الثنائي بيكلي وماو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليهم الجهاز الفني بقيادة طارق يحي المدير الفني للفريق.


يغيب بيكلي وماو عن مواجهة بتروجت في دور ال32 لكأس مصر المقرر لها غدا أمام فريق مركز شباب تلا والتي ستقام على إستاد السويس الجديد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 10:20:02 AM