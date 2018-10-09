"النقد الدولى" يخفض توقعات النمو العالمى فى 2018 و 2019

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي في عامي 2018 و 2019 ، وقال إنّ التوتر التجاري وزيادة التعريفات تؤثر على التجارة، في وقت تواجه الأسواق الناشئة ظروفًا مالية أكثر صعوبة لتدفقات رأس المال.

وتُظهر التوقعات الجديدة المنشورة في جزيرة بالي الاندونيسية، حيث تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنّ طفرة في النمو، مدفوعة جزئياً بالتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة والطلب على الواردات، قد بدأت. تتضاءل.

وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لمستقبل الاقتصادي العالمي، إنه يتوقع الآن نمواً عالمياً بنسبة 3.7% في عامي 2018 و 2019 على حد سواء، أي أقل من توقعاته في يوليو عند 3.9% لكليهما.

ووفقاً لوكالة رويترز، تعكس تخفيض التصنيف مزيجًا من العوامل، منها زيادة التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والأداء الأضعف لبلدان منطقة اليورو، واليابان والمملكة المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة التي تضغط بعض الأسواق الناشئة ذات التدفقات الرأسمالية الخارجة، خاصة الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا.

وبالنظر إلى تأثير الحرب التعريفية بين واشنطن وبكين على نمو العام المقبل، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لـ 2019 إلى 2.5% بدلاً من 2.7%، وكذلك الصين لنفس العام إلى 6.2% بدلاً من 6.4%.

وترك الصندوق دون تغيير توقعات النمو لعام 2018 من البلدين: 2.9% للولايات المتحدة و 6.6% للصين.

وانخفضت توقعات التوسع لعام 2018 في منطقة اليورو إلى 2%م ن 2.2%، مع تأثر ألمانيا بشكل خاص من انخفاض في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.