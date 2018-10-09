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أولمبياد بيونج تشانج تحقق 55 مليون دولار فائضًا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:39 ص
أولمبياد بيونج تشانج تحقق 55 مليون دولار فائضًا
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قال رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها في وقت سابق من العام الجاري مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية، إن بلاده حققت فائضًا قدره 55 مليون دولار على الأقل.

وقال لي، في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في بوينس آيرس، إنه تم التوصل لذلك الفائض من خلال تطبيق خفض التكاليف بما يتماشى مع إصلاحات أجندة أولمبياد 2020.

وهنأ توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمين على تلك الدورة "الناجحة للغاية". وقال إن اللجنة الأولمبية الدولية ستساهم بنصيبها من الفائض لصالح الرياضة في كوريا الجنوبية.

وعادة، يتم تقسيم أي فائض بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية للبلد المضيف لصالح الرياضة والحركة الأولمبية.

واستضافت بيونج تشانج، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير الماضي.

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