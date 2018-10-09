رسميًا.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية 2018

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، عن قائمتها الأخيرة التي تضم 30 لاعبًا من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، والتي شملت الدفعة الأخيرة منها 5 مرشحين، من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

وأضافت المجلة الفرنسية اسم صلاح بجوار كل من ثنائي برشلونة؛ إيفان راكيتيتش، ولويس سواريز، وثنائي ريال مدريد؛ سيرجيو راموس، ورافاييل فاران.

وعمدت "فرانس فوتبول" إلى نشر قائمة المرشحين الـ30 على 6 مراحل، بحيث يتم الكشف عن قائمة تضم 5 لاعبين كل 4 ساعات، وهو أسلوب اتبعته الصحيفة الفرنسية بعد انفصالها عن الفيفا بجائزة الكرة الذهبية منذ عامين.

وجاءت القائمة التي تضم 30 لاعبًا على النحو التالي:

رافاييل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، تيبو كورتوا، جاريث بيل، كريم بنزيما وإيسكو من ريال مدريد.

ليونيل ميسي، إيفان راكيتيتش، ولويس سواريز من برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش من يوفنتوس الإيطالي.

هوجو لوريس وهاري كين من توتنهام الإنجليزي، ساديو ماني، محمد صلاح، أليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي.

نيمار دا سيلفا، إدينسون كافاني، وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو من مانشستر سيتي الإنجليزي، يان أوبلاك، دييجو جودين وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجولو كانتي وإدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة الثمينة في يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر المقبل.