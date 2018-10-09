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بيراميدز يخشى مقالب الكأس أمام طنطا.. وبتروجت يتحدى تلا في كأس مصر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
بيراميدز يخشى مقالب الكأس أمام طنطا.. وبتروجت يتحدى تلا في كأس مصر
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق بيراميدز نظيره طنطا في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 وتفادي مفاجأت الكأس ولا سيما بعدما نجح فريق المنصورة أحد فرق الدرجة الثانية في الاطاحة بفريق الداخلية بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الأمر يتطلع فريق طنطا إلى تحقيق الفوز واستمرار نتائجه الإيجابية التي يحققها الفريق في دوري القسم الثاني، وخاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عال.

وفي نفس الدور يلتقي فريق بتروجت مع مركز شباب تلا في تمام الساعة الثالثة عصرا، وفي نفس التوقيت يستضيف إنبي نظيره شباب المسلمين قنا.


المزيد عن: كأس مصر طنطا تلا بيراميدز بتروجت
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