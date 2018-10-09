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دراسة تكشف تأثير القيلولة على اتخاذ القرارات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
دراسة تكشف تأثير القيلولة على اتخاذ القرارات
القيلولة
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الفجر السعودي
 

كشفت دراسة جديدة، الدور الذي تلعبه القيلولة القصيرة في تعزيز قدرة الدماغ على معالجة المعلومات التي نحصل عليها بشكل غير واع، الأمر الذي يساعدنا في اتخاذ كثير من القرارات عند الاستيقاظ.

 

وبحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن دراسة نشرت بمجلة "أبحاث النوم"، بحثت في تأثير القيلولة أثناء النهار على قدرة الدماغ على معالجة المعلومات التي لا ندركها بوعي.

 

وأضاف التقرير: "فحصت الدراسة كيف تؤثر القيلولة أثناء النهار على السلوك الواعي ووقت رد الفعل المختار؛ أي السرعة التي يعالج بها الدماغ المعلومات الجديدة".

 

ووجدت الدراسة أن القيلولة تساعد في معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها دون وعي، وبالتالي قد تساعد في معالجة المعلومات، وتحسين أوقات رد الفعل، والتأثير المحتمل على سلوكنا عند الاستيقاظ.

 

وتعزز هذه النتائج فكرة أن المعلومات التي ندركها دون وعي تتم معالجتها أثناء النوم، وأن النوم قد يساعد في اتخاذ قرارنا عند الاستيقاظ، نقلًا عن صحيفة عاجل.

 

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