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سابرس يهزم جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
سابرس يهزم جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد
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أحرز جاك إيتشل هدفين وأنقذ الحارس كارتر هاتون 35 محاولة على مرماه، ليفوز بافالو سابرس 4-2 على لاس فيجاس جولدن نايتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وهذا ثاني فوز على التوالي لسابرس، الذي هزم جولدن نايتس لأول مرة في تاريخه، بعد أن خسر مرتين أمام الفريق الجديد في ظهوره الأول الموسم الماضي.

كما سجل ماركو سكانديلا وجيسون بومينفيل لصالح سابرس، بينما صنع كايل أوكبوسو هدفين، وجاء هدفا فيجاس عن طريق جوناثان مارشيسو وإيريك هاولا.

وفاز نيويورك إيلاندرز 4-صفر على سان هوزيه شاركس، بعدما تصدى الحارس روبن لينر إلى 35 محاولة على مرماه، وسجل أهداف إيلاندرز أنديرس لي وسكوت مايفيلد ومات مارتن وكيسي سيزيكاس.

وتغلب بوسطن بروينز 6-3 على أوتاوا سناتورز بعد ثلاثية من باتريس برجيرون في الفترة الثالثة، وفاز أنهايم دكس 3-2 على ديترويت رد وينجز بعد وقت إضافي.
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