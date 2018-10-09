عاجل- السعودية | سلطان بن سلمان: المملكة ألقت بثقلها لتكون وجهة سياحية مميزة

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تفقّد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يرافقه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، الأعمال الجارية لتطوير قرية رجال ألمع، والتقى بالفريق المكلف بتنفيذ المشاريع العاجلة وأعمال التطوير واستكمال المتطلبات الرئيسية لتسجيل القرية في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وقال الأمير سلطان بن سلمان، في تصريح صحفي، أمس الإثنين، إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ألقت بكامل ثقلها لدعم المشاريع السياحية في المملكة لتكون المملكة وجهة سياحية مميزة. مؤكدًا أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت طوال السنوات الماضية لتهيئة الأنظمة والمسارات وتأهيل الشركاء الذين أصبحوا الآن يقودون قطاع السياحة بكل كفاءة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو المولد الرئيس للفرص الوظيفية في المملكة، بجانب توفير برامج التمويل المالي الكبير من الدولة، مبينًا أن المرحلة الآن هي مرحلة قطف الثمار بعد أن اكتملت تهيئة القطاع وتنظيمه وإطلاق مشاريعه.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان، أن قطاع السياحة عمومًا والتراث الوطني على وجه الخصوص من رعاية ودعم واهتمام، مؤكدًا أن الملك سلمان بن عبدالعزيز عاصر قطاع التراث منذ أكثر من 50 عامًا وهو الداعم الأول لهذا القطاع الذي يمثل موردًا اقتصاديًّا جديدًا سيوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، وسيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق برامج عمل مقبولة.

ووجّه الأمير سلطان بن سلمان بأن تشمل أعمال التطوير المنطقة المحيطة بقرية رجال ألمع وتوفير مواقع سياحية ومرافق إيواء نموذجية، لتكون نقطة جذب للزوار الذين يتشوقون لمعرفة تراث وطنهم وتاريخه، مشيدًا بما حدث من تكامل بين فرق العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان عددًا من أهالي قرية رجال ألمع واستمع لتطلعاتهم ورؤاهم في ما يتعلق بآليات وبرامج وأعمال التطوير، ووجّه بأن يتم استيعاب آمال المواطنين وتطلعاتهم لا سيما أن جهود أهالي رجال ألمع في المحافظة على هذه القرية التراثية الفريدة بدأت منذ أكثر من 40 عامًا.

بدوره ثمّن الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة والتراث الوطني في سبيل المحافظة على التراث وتحويلها إلى مورد اقتصادي إلى جانب البعد الحضاري والإنساني الذي يسهم في ربط جيل اليوم والأجيال المقبلة بتاريخ وطنهم، معربًا عن شكره وتقديره للدور القيادي الذي يقوم به الأمير سلطان بن سلمان في جعل سياحة المملكة رائدة عالميًّا.

من جهة ثانية، رأس الأمير سلطان بن سلمان وبحضور الأمير تركي بن طلال اجتماع فريق الأعمال العاجلة بقرية رجال ألمع، واستمع إلى شرح من أمين محافظة عسير الدكتور وليد الحميدي عن مراحل سير المشروع الذي يسير وفق البرنامج الزمني المخطط له.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها ترميم وتعديل واجهات بعض مباني القرية، واستبدال الحجر بالقط العسيري، ومعالجة أرضية وجدران الممرات في القرية، وتوفير أثاث يتناسب مع بيئة المكان وتوحيد جميع ألوان الأسقف في مباني القرية وتوفير صناديق لحفظ المقتنيات الأثرية في القرية وعرضها للجمهور.

وكانت الهيئة قد بدأت العمل على ملف موقع رجال ألمع بمنطقة عسير في قائمة التراث العالمي، حيث سلمت الملف لمركز التراث العالمي باليونسكو في يناير 2018.

وستكون قرية رجال ألمع المواقع السادس، بعد نجاح الهيئة وشركائها في تسجيل كل من: مدائن صالح كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في 2008، وحي الطريف بالدرعية التاريخية عام 2010، ثم موقع جدة التاريخية عام 2014، ثم مواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل في يوليو 2015، وأخيرًا واحة الأحساء التي سجلت خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في المنامة الجمعة يونيو الماضي كخامس موقع سعودي يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

ووافق الأمر السامي الكريم بتاريخ 29/12/1435هـ على طلب الهيئة تسجيل عشرة مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي، وهي: (قرية رجال ألمع التراثية، وقرية ذي عين التراثية، درب زبيدة، وطريق الحج الشامي، وطريق الحج المصري، وسكة حديد الحجاز، وقرية الفاو، وواحة الأحساء، وموقع الفنون الصخرية في بئر حمى بمنطقة نجران، وحي الدرع بدومة الجندل بمنطقة الجوف).

وتعد قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير أحد أبرز المواقع التي تعمل الهيئة على تطويرها ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري التابع للهيئة.

وعملت الهيئة على تنفيذ عدد من المشاريع في القرية التراثية من أبرزها مركز الزوار والمتحف، وترميم القرية، ودعم الفعاليات السياحية فيها، وإدراجها كمسار رئيس ضمن مسارات الرحلات السياحية.

المصدر:- صحيفة عاجل