عاجل- السعودية | فحص 168 سيدة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

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كشفت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عن قيام الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بفحص 168 مواطنة، ضمن الفئات العمرية المستهدفة بالمنطقة، خلال الأسبوع الأول لانطلاقة الحملة مع بداية شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت صحة الجوف أن الحملة انطلقت منذ بداية الشهر في قطاعاتها ومستشفياتها، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستهدفة؛ حيث بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن بأجهزة الماموغرام 168 سيدة يمثلن الفئة العمرية 40-69 عامًا، وذلك خلال الأسبوع الأول للحملة.

وأشارت إلى أن الشؤون الصحية وجهت جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية باستقبال الراغبات بالفحص المبكر وإحالتهن إلى المستشفيات للاطمئنان على صحتهن، وفقًا لنموذج التحويل بالرعاية الصحية الأولية.

ونظّمت صحة الجوف معرضًا توعويًّا في ملتقى نبض شباب الجوف، يتضمن عيادة خارجية للكشف على السيدات، ونظمت مستشفيات منطقة الجوف والمراكز الصحية حملات توعوية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تضمن برشورات ولوحات توعوية وهدايا للسيدات، كما تواصل حملاتها في الأماكن العامة خلال الأيام المقبلة.

المصدر:- صحيفة عاجل