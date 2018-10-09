ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل- السعودية | فحص 168 سيدة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
عاجل- السعودية | فحص 168 سيدة بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف
سرطان الثدي
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

كشفت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، عن قيام الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بفحص 168 مواطنة، ضمن الفئات العمرية المستهدفة بالمنطقة، خلال الأسبوع الأول لانطلاقة الحملة مع بداية شهر أكتوبر الجاري.

 

وأكدت صحة الجوف أن الحملة انطلقت منذ بداية الشهر في قطاعاتها ومستشفياتها، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستهدفة؛ حيث بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن بأجهزة الماموغرام 168 سيدة يمثلن الفئة العمرية 40-69 عامًا، وذلك خلال الأسبوع الأول للحملة.

 

وأشارت إلى أن الشؤون الصحية وجهت جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية باستقبال الراغبات بالفحص المبكر وإحالتهن إلى المستشفيات للاطمئنان على صحتهن، وفقًا لنموذج التحويل بالرعاية الصحية الأولية.

 

ونظّمت صحة الجوف معرضًا توعويًّا في ملتقى نبض شباب الجوف، يتضمن عيادة خارجية للكشف على السيدات، ونظمت مستشفيات منطقة الجوف والمراكز الصحية حملات توعوية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تضمن برشورات ولوحات توعوية وهدايا للسيدات، كما تواصل حملاتها في الأماكن العامة خلال الأيام المقبلة.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان سرطان الثدي المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الجوف اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 8:40:19 AM