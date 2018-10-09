الحلقة السادسة والثلاثين من "الأب الروحي" ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

دخلت الحلقة السادسة والثلاثين من مسلسل "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الحلقة حتى الأن نحو أكثر من 607,370 مشاهدة منذ طرحها في الثالث من أكتوبر الجاري.





المسلسل من بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز وسوسن بدر ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وإيهاب فهمي وحسن حسني ومحمد عادل ومحمد محمود عبدالعزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج "مجموعة فنون مصر".