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انفجار ضخم داخل مستودع أسلحة في أوكرانيا (فيديو)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
انفجار ضخم داخل مستودع أسلحة في أوكرانيا (فيديو)
انفجار
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وكالات
 

أفادت دائرة الاتصالات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن انفجارا وقع صباح اليوم الثلاثاء داخل مستودع للأسلحة في ضواحي مدينة تشيرنيغوف.

 

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "في الساعة 3:30 صباح اليوم الثلاثاء وصلت معلومات من رئيس الترسانة السادسة مفادها أن انفجارا وقع في أراض تقنية داخل منطقة التجمع السكني إيتشنيا في مقاطعة تشيرنيغوف".


وأضاف أن السلطات العسكرية اتخذت إجراءات أمنية خاصة في عموم المقاطعة وعلى طول الحدود مع روسيا.

 

وقد توجه رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان إلى مكان الانفجار.


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