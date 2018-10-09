أول طلب من محمد صلاح قبل لقاء سوازيلاند

طلب الدولي المصري محمد صلاح من مسؤولي المنتخب الوطني، استمرار تواجد محمد هاني لاعب الأهلي معه في الغرفة المخصصة لإقامته بمعسكر المنتخب استعدادا للقاء سوازيلاند.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا والمقرر لهما 12 و16 أكتوبر الجاري.





وأشاد محمد صلاح بمحمد هانى واصفًا اياه باللاعب المحترف الذى لا يسبب ازعاجًا لأى من زملائه وهو الأمر الذي عاد عليه بالإيجاب خلال المعسكر المنتخب قبل مواجهة النيجر.