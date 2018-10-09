ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أول طلب من محمد صلاح قبل لقاء سوازيلاند

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
أول طلب من محمد صلاح قبل لقاء سوازيلاند
طباعة
الفجر الرياضي
 
طلب الدولي المصري محمد صلاح من مسؤولي المنتخب الوطني، استمرار تواجد محمد هاني لاعب الأهلي معه في الغرفة المخصصة لإقامته بمعسكر المنتخب استعدادا للقاء سوازيلاند.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا والمقرر لهما 12 و16 أكتوبر الجاري.

وأشاد محمد صلاح بمحمد هانى واصفًا اياه باللاعب المحترف الذى لا يسبب ازعاجًا لأى من زملائه وهو الأمر الذي عاد عليه بالإيجاب خلال المعسكر المنتخب قبل مواجهة النيجر.
المزيد عن: منتخب مصر مصر وسوازيلاند مصر محمد هاني محمد صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
-
x
15:00
-
مركز شباب تلا
إنبي
-
x
15:00
-
شبان المسلمين قنا
المصري البورسعيدي
-
x
18:00
-
الجزيرة مطروح
بيراميدز
-
x
18:00
-
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 8:40:01 AM