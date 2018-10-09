حوار| فييرا: أعشق الإسماعيلي وجماهيره.. ولا أملك عصا سحرية لتغيير الأمور

تعاقد معه مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، ليكون خليفة للجزائري خير الدين مضوي، ويحمل زمام الأمور في الدراويش بعد نتائج مخيبة لجماهير الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، فهو لم يعد الدراويش الذي نعهده ولا تلك هي كرته الجميلة التي يشبهها البعض بسحر السامبا البرازيلي، لتكون أمامه مهمة شاقة في استعادة الثقة والروح لأبناء التيشيرت الأصفر.

البرتغالي جورفان فييرا (يوسف فييرا)، الذي يحمل الجنسية المغربية أيضا، سيكون مدربا جديدا للاسماعيلي، بعد فترة قضاها في تدريب الأندية والمنتخبات حتى لقب بـ"المخضرم"، "الفجر الرياضي" أجرى حوارا مطولا مع فييرا مدرب الزمالك الأسبق للحديث عن الإسماعيلي والفترة المقبلة.

ما هو شعورك بعد العودة لمصر من بوابة الدراويش؟

-سعيد للغاية بالعودة للإسماعيلي، فهو نادى يحمل تاريخ كبير ولا يقل بأى شكل من الأشكال عن الأهلى والزمالك.

هل توقعت ردود الفعل عقب عودتك لمصر؟

-مصر لديها جزء كبير في قلبي، رد فعل وسائل الإعلام عن عودتي لم أتوقعه وكنت سعيد للغاية بما كتب فور إعلاني مديرا فنيا للإسماعيلى.





كيف جاءت المفاوضات مع الدراويش؟

-المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى تواصل معى ولم أستطع الرفض ، فأنا أعشق هذا النادي، أعلم أن المهمة صعبة لكن بخبراتى التى وصلت لتدريب أكثر من 25 ناد و6 منتخبات أستطيع إعادة الأمور لنصابها الطبيعى.

-الموضوع يمثل تحدى خاص بالنسبة لي، لكني دائما أجيد التعامل في تلك المواقف الصعبة والتي تثبت قدرة كل مدرب على تحقيق الإنجازات.

حدثنا عن تجربتك الأولى مع الدراويش؟

-توليت تدريب الفريق عام 99 ولكني لا أرغب فى الحديث عن الماضي، عودتي مؤشر على مدى ثقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في إمكانياتي وسأبذل قصارى جهدي لأن أكون على قدر تلك الثقة.

كيف يرى فييرا المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم؟

– الدوري المحلي هذا الموسم صعب للغاية ويضم فرق كبيرة على مستوى عال وفارق المستوى بين جميع الفرق متقارب، صعوبة الموضوع تكمن فى نتائجنا التى سنحققها بجانب نتائج الفرق المنافسة أيضا لذلك الموضوع صعب.

هل سيحتاج الإسماعيلي للوقت من أجل العودة لمستواه المعهود؟

-بدأت من أول يوم فى العمل على تغيير شكل الفريق وطريقة اللعب لكن الموضوع يحتاج إلى وقت من أجل اظهار النتائج المميزة.

-أعلم أن الجماهير ترغب فى رؤية فريقها يحقق انتصارات وتتويجات بألقاب ، لكنى أعدهم بتغيير فى المستوى والقتالية فى كل مباراة سعيا لحصد الثلاث نقاط.





كيف رأى فييرا لاعبي الإسماعيلي في أول مباراة له أمام ناصر الفكرية؟

-جميع اللاعبين على مستوى جيد وطالبتهم بالتسلح بالروح القتالية فى كل لقاء حتى الدقيقة 90 وسيتم استبعاد أى لاعب مقصر.

-أعد الجماهير بتحسن النتائج بشكل تدريجيى ووسائل الاعلام هم المرآة بالنسبة لى لاكتشاف الأخطاء التى سأعمل لاصلاحها.

ما المشكلة التي يراها فييرا في الإسماعيلي؟

-لمست وجود قصور بدنى للاعبين بعد الدقيقة 70 من عمر المباريات وهو ما يفقدهم التركيز، سنسعى لاصلاح تلك الأزمة ، لا يوجد وقت التحدث الأن هو وقت العمل وأتمنى مساندة الجميع لى من أجل تحقيق النتائج المرجوة.





ما الأمر الذي يعيد الثقة إلى اللاعبين؟

-أحرص فى الفترة الحالية على إعادة تهيئة اللاعبين نفسيا قبل العمل الخططي وهو ما سيسهم فى تحسن النتائج بشكل تدريجي.





متى يعود الإسماعيلي لسابق عهده؟

-لا أملك عصا سحرية لتغيير النتائج بشكل سريع، دائما ما أهتم باللاعبين الناشئين المميزين والذين سيتم الاعتماد عليهم بجانب عناصر الخبرة.





ما الذي يتطلع فييرا لتحقيقه مع الإسماعيلي؟

-أهدافي مع الفريق لديها أولوليات ، الأولى هى تحقيق نتائج إيجابية فى البطولات الأربع التى نشارك بها ، ثانيا سنتعامل مع كل لقاء على حدى نحو تحقيق طموحات الجماهير ، ثالثا هى اعادة النادى لمكانته الطبيعية منافسا وحاصدا للالقاب.





أخيرا.. وجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

-أتمنى مساندة الجماهير ووسائل الإعلام خلف الفريق لتحقيق الأهداف المنتظرة.