إخلاء الآلاف بعد انفجارات فى مستودعات ذخيرة بأوكرانيا

أفادت وكالة رويترز، أنّ نحو عشرة آلاف شخص تم إجلائهم بعد حريق وانفجارات استهدفت مستودع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع على بعد 176 كيلومترا شرقي العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر صباح يوم الثلاثاء.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانفجارات حادثًا أو تخريبًا.

وتمّ إغلاق المجال الجوي في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا (12 ميلا) وتعليق النقل البري والسكك الحديدية، كما تم نشر مئات الأشخاص في الموقع، حسبما جاء في بيان صادر عن خدمات الطوارئ، وحيث ذهب رئيس القوات المسلحة الأوكرانية إلى موقع الحادث.

وكانت هناك عدة حرائق كبيرة في مخازن الذخيرة والأسلحة في السنوات الأخيرة، واستنزفت الجيش الأوكراني، الذي يقاتل الانفصاليين المدعومين من روسيا في المناطق الشرقية منذ عام 2014.

وفي العام الماضي، أجبرت التفجيرات الهائلة التي وقعت في مستودع عسكري في منطقة فينيتسيا على بعد 270 كيلومتراً غربي كييف، السلطات على إجلاء 24 ألف شخص.