كريم عبد العزيز يكشف موعد عرض الجزء الثاني من "الزيبق"





شارك الفنان كريم عبد العزيز، في الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر، حيث حرص على حضور ندوة بعنوان "هوية وطن" بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بحضور اللواء أركان حرب ناجى شهود بطل حرب أكتوبر.





ويأتي الحفل برعاية كلا من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية الفنون التطبيقية الدكتورة ميسون قطب.





والتف حول كريم عبد العزيز، عدد من الطلبة والعاملين بالكلية من أجل التقاط العديد من الصور التذكارية معه، معربين عن حبهم له ولأعماله الفنية.





وحرص أحد الطلبة على سؤاله حول موعد الجزء الثاني لمسلسل "الزيبق"، بعد نجاح الجزء الأول منه في 2017، فيما أجابه: "السنة الجاية إن شاء الله".





وأوضح كريم عبد العزيز أنه كان يفترض عرض الجزء الثاني من مسلسل الزيبق خلال العام الحالي 2018، لكن بعض التغييرات أجلت العمل.



